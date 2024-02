Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Ritterstraße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 16.02.2024 in der Zeit von 07.45 Uhr bis 09.30 Uhr, den auf einem Parkplatz an der Ritterstraße in Coesfeld geparkten grauen Hyundai eines 56-jährigen Coesfelders und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell