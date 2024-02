Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 17.02.2024 (17.45 Uhr) auf den 18.02.2024 (03.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße in Rosendahl, Holtwick ein. Die unbekannten Täter gelangten in das Wohnhaus, indem sie die Terrassentür im rückwärtigen Bereich mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Im Inneren dursuchten sie ...

mehr