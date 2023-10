Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 27.10.2023 kam es gegen 22:00 Uhr in Pasewalk, Marktstraße zu einem Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol und anschließender Unfallflucht. Die 52-jährige deutsche Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW VW die Marktstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte dabei einen geparkten PKW Hyundai. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort. Dieser Vorgang wurde durch Zeugen beobachtet und umgehend der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet. Während der Anfahrt der eingesetzten Revierbeamten des Polizeihauptrevier Pasewalk zum Unfallort meldete sich ein weiterer Zeuge beim Notruf der Polizei und teilte mit, dass er soeben einen stark beschädigten PKW VW gestoppt hat, welcher sehr langsam im Bereich der Bahnhofstraße fuhr und der Verdacht besteht, dass die Fahrzeugführerin stark alkoholisiert ist. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin ein Atemalkoholwert von 2,35 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Unfallflucht wurde eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

