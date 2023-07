LPI-J: Unter Drogen am Steuer

Apolda (ots) - Wie gestern Vormittag durch einen Zeugen festgestellt wurde, haben sich Unbekannte an einem Grillplatz in Apolda ausgelassen. Der oder die Täter verwüstete den Platz im Bereich der Ringpromenade. Um ein Feuer zu entfachen brachen sie den Metallbehälter, in welchem durch die Stadt Brennholzscheite gelagert werden, gewaltsam auf und entnahmen mehrere Scheite. Um diese in der vorgesehenen Feuerstelle zu ...

mehr