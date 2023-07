Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an der Ringpromenade in Apolda

Apolda (ots)

Wie gestern Vormittag durch einen Zeugen festgestellt wurde, haben sich Unbekannte an einem Grillplatz in Apolda ausgelassen. Der oder die Täter verwüstete den Platz im Bereich der Ringpromenade. Um ein Feuer zu entfachen brachen sie den Metallbehälter, in welchem durch die Stadt Brennholzscheite gelagert werden, gewaltsam auf und entnahmen mehrere Scheite. Um diese in der vorgesehenen Feuerstelle zu verbrennen, bogen sie den Metalldeckel auf, sodass dieser beschädigt wurde. Auch öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam das vor Ort befindliche Toilettenhäuschen. Im Anschluss verließen diese die Örtlichkeit unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

