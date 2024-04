POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Einsatzlage im Ortsteil Altenbach // Pressemitteilung Nr.1

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Heidelberger Straße in Neckargemünd-Waldhilsbach zu einem Brandgeschehen in einem Wohngebäude. Durch die unmittelbar verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen ...

mehr