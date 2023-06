Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Radfahrer schlägt zu

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 12.06.2023, ging ein 27-Jähriger mit seinen Freunden die Körnerstraße gegen 22:40 Uhr in Richtung Innenstadt entlang. Zu dieser Zeit kam der Gruppe ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen. Er nahm keinerlei Rücksicht auf die Fußgänger und teilte ihnen lautstark mit, dass sie sich "verpissen" sollten. Er hielt an und schlug dem 27-Jährigen mehrmals mit der flachen Hand in das Gesicht. Der Hagener stürzte. Der Schläger fuhr auf seinem Rad davon. Der Mann wird als zirka zwei Meter groß und kräftig beschrieben. Er hatte dunkle Hautfarbe und trug einen schwarzen, langen Bart, sowie eine helle Jacke und eine Kappe. Bei dem geführten Rad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Zeugenhinweise zum Tatverdächtigen werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell