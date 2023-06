Polizei Hagen

POL-HA: Neuer Fernseher aus Hausflur entwendet - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Prentzelstraße wurde am Montag (12.06.) ein hochwertiger Fernseher aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 15 Uhr. Eine 59-Jährige erhielt das neue Gerät per Post. Da es für sie zu schwer zum Tragen war, ließ sie es im Hausflur stehen, damit ihr Mann das Gerät später in die Wohnung bringen kann. Gegen 15 Uhr stellte die Hagenerin dann fest, dass der Fernseher nicht mehr im Flur steht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

