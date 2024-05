Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfach (ots)

Nach einem Unfall in der Hausacher Straße am Mittwochnachmittag, sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 14:15 und 15:15 Uhr war eine 76 Jahre alte Radfahrerin auf der Hausacher Straße in Richtung Hagenbuchstraße/B294 unterwegs. Kurz vor der Einmündung fuhr ein nachfolgender Pkw-Fahrer der Frau auf, wodurch sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer soll ihr in der Folge Geld angeboten haben, entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 an die Beamten in Haslach.

