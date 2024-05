Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruch, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr konnten sich zwei noch Unbekannte durch gewaltsames Aufschieben der Schiebetüren Zugang zu einem Supermarkt in der Baron-Kückh-Straße verschaffen. Zeugenaussagen zu Folge flüchteten die mutmaßlichen Täter, offenbar durch die Alarmauslösung erschrocken, in unbekannte Richtung. Ob ein Diebstahlschaden entstand ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer 07844 91149-0 zu melden. /ng

