Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzungen - Elektrorollstuhl gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

58-Jähriger schlägt drei junge Männer

Alsfeld. In einer Gaststätte im Pfarrwiesenweg kam es am Freitag (09.02.), gegen 3.45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 20-Jähriger aus Antrifftal nach kurzer verbaler Streitigkeit mit einem 58-jährigen Alsfelder von diesem einmal ins Gesicht geschlagen. Ein 26-Jähriger aus Antrifftal wollte dem 20-Jährigen zur Hilfe eilen, woraufhin dieser ebenfalls durch Schläge und Tritte attackiert wurde. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ein 26-Jähriger aus Alsfeld, der dem gleichaltrigen, am Boden liegenden Geschädigten helfen wollte, wurde durch den 58-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Julissa Sauermann, Pressesprecherin

Elektrorollstuhl gestohlen

Alsfeld. Einen Elektrorollstuhl des Herstellers Meyra GmbH, Modell iChair Basic 1.609, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (13.02.). Zur Tatzeit stand der Krankenfahrstuhl im Wert von circa 4.800 Euro auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schnepfenhain und war mit einer Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell