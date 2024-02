Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Raub

Flieden. Am Sonntagabend (11.02.) kam es in der Hauptstraße am Rande einer Fastnachtsveranstaltung zu einem Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 20-Jähriger aus Flieden gegen 17.45 Uhr dort im Bereich eines Reisebüros auf und sprach dort eine vierköpfigen Personengruppe an. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Person aus der Gruppe, in deren Verlauf der 20-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend kamen die drei übrigen Personen dazu. Der 20-Jährige kam zu Fall und wurde am Boden liegend gegen den Oberkörper getreten. Kurz darauf verließen die Männer den Tatort. Der glücklicherweise nur leicht verletzte Mann aus Flieden stellte im Anschluss das Fehlen seiner Bauchtasche fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda. Unbekannte brachen am Montagabend (12.02.), zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in einem Wohnhaus in der Petersberger Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell