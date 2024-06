Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl aus PKW Im Zeitraum von Montag, den 24.06.24, gegen 20:30 Uhr, bis Dienstag, den 25.06.24, gegen 06:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugriff auf einen in der Straße "An der Bleiche" geparkten PKW und entwendete aus diesem mehrere Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

