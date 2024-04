POL-SI: 73-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt - #polsiwi

Netphen (ots) - In der gestrigen Meldung zur Sachbeschädigung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5755053) in Netphen ist irrtümlicherweise ein falscher Tatort genannt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Unterm Wasser" in Netphen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Presse- ...

