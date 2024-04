Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Fahrradgeschäft - Tatbeute unbekannt - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.04.2024) sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft an der Eiserfelder Straße in Niederschelden eingebrochen.

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich jedoch keine Personen mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Täter über eine Dachluke Zutritt zum Laden verschafft. Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell