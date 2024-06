Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Geldbörsendiebstahl Am Dienstag, 25. Juni 2024, gegen 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 69-jährigen Frau aus deren Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Am Mühlencenter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen. Cloppenburg - Diebstahl ...

