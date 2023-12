Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, L415, Lkr. Rottweil) Frontalkollision auf der L415 zwischen Oberndorf und Bochingen (14.12.2023)

Oberndorf, L415 (ots)

Am Donnerstagmittag sind auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf und Bochingen zwei Autos frontal kollidiert. Eine 24-Jährige war mit einem VW Passat von Oberndorf kommend in Richtung Bochingen unterwegs. In einer Kurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Skoda Fabia eines 58 Jahre alten Mannes zusammen. Die 24-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige blieb unverletzt, kam jedoch ebenfalls vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. An dem Passat entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell