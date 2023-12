Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Auffahrt der B314 auf die A81 - insgesamt rund 35.000 Euro Blechschaden (14.1.22023)

Hilzingen (ots)

Bei einem Unfall im Bereich der Auffahrt der Bundesstraße 314 auf die Autobahn 81 ist am Donnerstagmittag erheblicher Blechschaden entstanden. Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der B314 in Richtung der Auffahrt auf die A81 ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi Q7 eines 52-Jährigen zusammen. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die 79-Jährige brachte ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung vorsorglich in eine Klinik.

