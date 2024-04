POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 16. April 2024, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Nordseeallee in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt. Eine 38-Jährige Frau aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigte mit einem Audi einzuparken. Dabei verwechselte sie offensichtlich das Gas- und das Bremspedal und stieß gegen einen, am ...

