POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. April 2024, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Nordseeallee in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt.

Eine 38-Jährige Frau aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigte mit einem Audi einzuparken. Dabei verwechselte sie offensichtlich das Gas- und das Bremspedal und stieß gegen einen, am Ende der Parklücke stehenden, Findling und einen Fahnenmast.

Der Fahnenmast stürzte durch den Zusammenstoß um und traf eine Fußgängerin, die sich mit ihrer 6-Jährigen Tochter auf dem dortigen Gehweg befand. Während das Mädchen unverletzt blieb, erlitt die Frau aus der Stadt Marl leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

