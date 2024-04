Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis nach Tankbetrug von der Polizei gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am Dienstag, 16. April 2024, gegen 14:35 Uhr, in Wildeshausen. Zuvor tankte der Mann an einer Tankstelle und verließ diese, ohne seine Rechnung zu begleichen.

Der Pkw des 32-jährigen Mannes fiel den Beamten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem zuvor begangenen Tankbetrug an einer Tankstelle in Wildeshausen auf. An der Gisbertzstraße wurde der Mercedes dann gestoppt und überprüft. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den 32-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Betruges ein und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

