POL-KLE: Rees - Baucontainer aufgebrochen

Werkzeug gestohlen

Rees (ots)

In Rees wurde am Friedrich-Arendsen-Weg in der Zeit von Dienstag (04. Juni 2024), 17:00 Uhr bis Mittwoch (05. Mai 2024), 10:00 Uhr ein verschlossener Baucontainer gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendeten daraus in dem Neubaugebiet neben der Kassmöllstraße mehrere hochwertige Werkzeuge, und zwar einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer, eine Akkukettensäge und eine Bohrmaschine. Die ermittelnde Kriminalpolizei in Emmerich sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

