Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Mofa und Pkw

61-Jähriger schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Mittwoch (5. Juni 2024) gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Kalkarer Straße / Johann-van-Aken-Ring wurde ein 61-jähriger Mofafahrer aus Kalkar schwer verletzt. Die 72 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Yaris fuhr den Johann-van-Aken-Ring in Richtung Holzstraße entlang, als die Bedburger-Hauerin die Kalkarer Straße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vom rechts kommenden und bevorrechtigten Mofafahrer. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Mofa wurde abgeschleppt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (as)

