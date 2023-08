POL-NOM: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Schlehenbrink. Zeitraum: Freitag, 18. August 2023, 12:00 Uhr bis Montag, 21. August 2023, 20:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft versuchte in der Straße Schlehenbrink in ein Wohnhaus gewaltsam einzudringen. Eventuell wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört, so dass insbesondere Anwohner aus dem Schlehenbrink aufgefordert werden, Hinweise über ...

