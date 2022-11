Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray besprüht +++ Paket aus Treppenhaus gestohlen - Gestohlener Kaffeevollautomat auf Verkaufsportal wiedererkannt +++ Einbrecher zugange +++ 13-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 28.11.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Auf dem Dach eines Einkaufszentrums auf dem Bahnhofsplatz wurde am Montagnachmittag ein 18-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben des Geschädigten habe sich der Angreifer gegen 14.00 Uhr von hinten genähert und ihn dann völlig unvermittelt mit Pfefferspray attackiert. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Paket aus Treppenhaus gestohlen - Gestohlener Kaffeevollautomat auf Verkaufsportal wiedererkannt, Wiesbaden-Breckenheim, An der Höhe, 23.11.2022, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Am vergangenen Mittwoch wurde aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Höhe" in Breckenheim ein dort abgelegtes, ausgeliefertes Paket gestohlen. Das Diebesgut, ein Kaffeevollautomat im Wert von rund 600 Euro, wurde im weiteren Verlauf von dem Geschädigten auf einem Verkaufsportal wiedererkannt und der Verkäufer festgenommen. Der Diebstahl des Paketes ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Später wurde auf einem Verkaufsportal im Internet eine augenscheinlich identische Kaffeemaschine von einem Wiesbadener Verkäufer inseriert. Die Polizei überprüfte daraufhin den Anbieter der Kaffeemaschine und stellte das vermeintliche Diebesgut sicher. Gegen den 23-jährigen Wiesbadener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 25.11.2022 bis 28.11.2022,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs. Abgesehen hatten es die Täter auf eine im Umbau befindliche Bar, zwei Wohnungen, ein Einfamilienhaus und zwei Baustellen. In der Seerobenstraße öffneten die Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam das Fenster der im Umbau befindlichen Gaststätte und entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen und -geräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Wilhelminenstraße hielt in der Nacht zum Montag Aufhebelversuchen stand, so dass die gescheiterten Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Am Montagnachmittag machten sich die Täter zwischen 16.30 Uhr und 17.55 Uhr an einem Wohnungsfenster in der Danziger Straße zu schaffen. In diesem Fall gelang es den Unbekannten durch das Fenster in die Wohnung einzudringen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Am selben Tag wurde zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten auch dort ein Fenster aufgebrochen und anschließend die Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Bei diesem Einbruch erbeuteten die Täter diverse Schmuckstücke. Auf einem Baustellengelände in der Richard-Wagner-Straße drangen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einen Rohbau ein und ließen zwei Kabeltrommeln sowie zwei Baustrahler mitgehen. In der Anna-Birle-Straße schnitten Diebe zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer Baustelle sowie in den beiden dort befindlichen Gebäuden mehrere bereits verbaute Kabel ab und entwendeten diese. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 35-0 entgegen.

4. 13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Josef-Brix-Straße, 28.11.2022, 07.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Josef-Brix-Straße/Varusstraße/Feldbergstraße ein 13-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der 13-Jährige war gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Varusstraße in Richtung Biebricher Allee unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Toyota eines auf der Josef-Brix-Straße fahrenden 56-jährigen Autofahrers kam. Der verletzte Junge wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

