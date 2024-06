Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Gaststätte

Diebe stehlen Tabakwaren

Bedburg-Hau (ots)

In Bedburg-Hau brachen Unbekannte in der Zeit von Dienstag (04. Juni 2024), 10:00 Uhr bis Mittwoch (05. Juni 2024), 10:00 Uhr in eine Gaststätte an der Saalstraße ein. Sie öffneten gewaltsam Türen im Inneren und entwendeten Tabakwaren. Der Versuch, Spielautomaten gewaltsam zu öffnen, scheiterte, es entstand jedoch weiterer Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise unter Telefon 02821 5040.(sp)

