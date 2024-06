Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Frau fällt nach Bremsung von Draisine

Schwere Kopfverletzungen

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (05. Juni 2024), gegen 10:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Draisinenstrecke im Bereich Kranenburg. Dabei sollte eine Frau von der Draisine gefallen sein und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Die Frau, eine 62-Jährige aus den Niederlanden, wurde mit dem Rettungsdienst unverzüglich einer Klinik in Nijmegen/Niederlande zugeführt, der eingesetzte Notarzt konnte eine Lebensgefahr aufgrund der Kopfverletzungen nicht ausschließen. Durch die eingesetzten Kräfte der Klever Polizei, darunter Ermittler der Verkehrskommissariates und das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team), konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine Gruppe, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern aus den Niederlanden, aus Richtung Niederlande in Richtung Kranenburg unterwegs waren. Bei einer Bremsung der Draisine in der Nähe des Schwarzländer Weg stürzte eine der Frauen von dem Fahrzeug herunter auf die Strecke. Die Strecke war zwischen der Niederländischen Grenze und dem Draisinenbahnhof in Kranenburg für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 12:00 Uhr gesperrt.

