POL-KLE: Weeze-Knappheide - Einbruch in Lager und Werkstatträume

Werkzeug entwendet

Weeze (ots)

Unbekannte Personen sind in Weeze-Knappheide in der Nacht von Sonntag (02. Mai 2024), 19:00 Uhr, auf Montag (03. Mai 2024), 09:00 Uhr, auf das Gelände eines Gehöftes eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster eines Rolltores und gelangten so vermutlich in das Innere der Halle/Werkstatt. Sie entwendeten dort diverse Elektrowerkzeuge, darunter Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und eine Kettensäge. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter Telefon 02823 1080. (sp)

