POL-KLE: Kreis Kleve - Sicherheit im Straßenverkehr: Polizei bietet weitere Termine für Pedelec-Trainings an

Kerken-Nieukerk (ots) - In der Nacht von Mittwoch (29. Mai 2024) auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in gleich zwei Kindergärten in Kerken-Nieukerk ein. Bei dem Kindergarten an der Gothestraße verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Gartentür unerlaubt Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchten die ...

mehr