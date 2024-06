Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Praest - Sprinter mit Hebebühne auf Parkplatz beschädigt

Verursacher entfernt sich

Emmerich (ots)

In Emmerich-Praest wurde in der Zeit von Mittwoch (29. Mai 2024), 16:00 Uhr bis Freitag (31. Mai 2024), 05:30 Uhr ein Mercedes Sprinter mit Hebebühne durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Arbeitsfahrzeug war auf dem Parkplatz an der Johannesstraße und Thomasgasse mit dem Heck zur Kirche abgestellt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise unter Telefon 02822 7830.(sp)

