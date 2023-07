BPOLI LUD: Ohne Fahrerlaubnis mit dem VW nach Deutschland

Görlitz, BAB 4 (ots) - Bundespolizisten wurden am Dienstagvormittag in der Nähe des Autobahngrenzüberganges Ludwigsdorf auf einen in Richtung Dresden fahrenden BMW aufmerksam. Während sie dem Pkw aus dem Hochtaunuskreis folgten, stellten sie fest, dass die Kfz.-Kennzeichen zur Entstempelung im Fahndungssystem ausgeschrieben waren. In Kodersdorf wurde dann die ...

mehr