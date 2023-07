Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: BMW rollt seit November 2022 ohne Haftpflichtversicherungsvertrag

Görlitz, BAB 4 (ots)

Bundespolizisten wurden am Dienstagvormittag in der Nähe des Autobahngrenzüberganges Ludwigsdorf auf einen in Richtung Dresden fahrenden BMW aufmerksam. Während sie dem Pkw aus dem Hochtaunuskreis folgten, stellten sie fest, dass die Kfz.-Kennzeichen zur Entstempelung im Fahndungssystem ausgeschrieben waren. In Kodersdorf wurde dann die Weiterfahrt unterbunden. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen ermittelt nun gegen den 34-jährigen Fahrer aus Moldau, der zugleich auch Halter des 320er ist. Ihm wird ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht vorgeworfen. Offenbar rollt sein fahrbarer Untersatz seit November 2022 ohne notwendigen Haftpflichtversicherungsvertrag.

