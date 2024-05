Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Unbekannte brechen in Schule ein

Türen und Fenster beschädigt

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag (28. Mai 2024), etwa 20:00 Uhr, bis Mittwoch (29. Mai 2024), 05:50 Uhr in ein Schulgebäude am Köstersweg in Kleve-Kellen ein. Sie beschädigten dabei mehrere Fenster sowie im Innenbereich mehrere Türen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Erkennungsdienst der Kriminalpolizei führte die Spurensicherung vor Ort durch, die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Kleve aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den oder die unbekannten Täter machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell