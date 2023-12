POL-WE: Gartenwerkzeuge in Reichelsheim entwendet + Einbrüche in Bad Vilbel + Einbruch in Wohnmobil in Büdingen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Pressemeldungen vom 15.12.2023:

Reichelsheim: Heckenschere, Kettensäge und Laubbläser entwendet

In der Friedberger Straße in Blofeld haben sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag an einem PKW zu schaffen gemacht. Die Täter hatten auf bislang unbekannte Weise das Auto geöffnet und daraus mehrere Gartenwerkzeuge im Wert von fast 3.000 Euro entwendet. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Friedberg, Rufnummer 06031 - 6060.

Bad Nauheim: Versuchtes gewaltsames Öffnung einer Parkuhr

In der Zanderstraße in Bad Nauheim haben Unbekannte zu Beginn der Woche an einem Parkautomaten einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Offenbar hatten es die Unbekannten auf das Innenleben des Automaten abgesehen. Warum es die Unbekannten dies nicht schafften, ist nicht bekannt. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Friedberg, Rufnummer 06031 - 6060.

Bad Vilbel: Einbruch in Wohnhaus

In der Albert-Schweitzer-Straße waren am Donnerstag, zwischen 09.00 und 20.50 Uhr, Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten offenbar gezielt die Rückseite des Einfamilienhauses aufgesucht und von dort die Terrassentür aufgehebelt. Anschließend betraten die Eindringlinge das Wohnhaus. Es steht jedoch noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Rufnummer 06101 - 54600.

Bad Vilbel: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Alte Frankfurter Straße haben Diebe am Donnerstag, zwischen 08.35 Uhr, und 18.30 Uhr, aus einem Wohnhaus Bargeld erbeutet. Den Unbekannten gelang es, ein Fenster in vier Meter Höhe aufzubrechen und dann in eine Wohnung einzusteigen. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und verschwanden mit Bargeld. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Rufnummer 06101 - 54600.

Bad Vilbel: PKW aufgebrochen

In der Gottlieb-Daimler Straße haben Kriminelle zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen Transporter aufgebrochen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und suchten vermutlich im Innenraum nach Wertgegenständen. Ohne Beute verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Rufnummer 06101 - 54600.

Nidda: Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes eingeworfen

In der Bahnhofstraße haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Die Täter hatten einen Abschlepphaken in die Scheibe geworfen. Offenbar wurde nichts aus dem Geschäft entwendet. Hinweise dazu erbittet die Polizei in Büdingen unter der Rufnummer 06042 - 96 48 0.

Büdingen: Einbruch in Wohnmobil

In der Vogelsbergstraße haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 08.00 und 14.00 Uhr, ein Wohnmobil aufgebrochen. Die Täter durchsuchten den Innenraum und verschwanden ohne Beute. Hinweise dazu erbittet die Polizei in Büdingen unter der Rufnummer 06042 - 96 48 0.

