Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Räuber überfallen 56-Jährigen + Einbruch scheitert + Unfall bei Altenstadt + Unfallflucht in Ortenberg + Benz zerkratzt +

Friedberg (ots)

--

Karben-Kloppenheim: Trio überfällt 56-Jährigen / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Montagabend raubten drei Männer einen 56-jährigen Friedberger am Bahnhof aus. Gegen 20.00 Uhr kam das Opfer mit einem Zug aus Friedberg dort an. Auf dem Weg zur Bushaltestelle sprachen ihn drei Männer an, von denen einer sofort die Herausgabe seiner Wertsachen forderten. Als er diese nicht herausgeben wollte, erhielt der 56-Jährige einen Kopfstoß und fiel zu Boden. Hier schlugen die Unbekannten auf ihn ein, griffen sich aus seiner Hose Geldbeutel und Handy und rannten davon. Der Friedberger trug Prellungen davon. Die drei Männer hatten einen dunklen Teint, waren zwischen 175 und 180 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Täter, der ihn ansprach, sprach akzentfrei Deutsch. Weitere Angaben zu den Männern sind dem 56-Jährigen nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am Montagabend, gegen 20.00 Uhr zwischen dem Bahnhof und der Bushaltestelle beobachtet? - Wer kann weitere Angaben zu dem Trio machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen: In Lagerhalle eingebrochen -

Auf Beute aus der Lagehalle eines Zubehörhandels für Zahnartzpraxen hatten es Diebe in der Reichardswiese abgesehen. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.45 Uhr lösten die Täter den Einbruchalarm aus, als sie gewaltsam in die Lagerhalle einstiegen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Wertsachen mitgehen ließen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Limeshain-Rommelhausen: Kein Einbruch -

In der Mozartstraße scheiterten Einbrecher bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Im Zeitraum von Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr bis Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr versuchten die Täter die Terrassentür aufzuhebeln. Sie schafften es nicht die Tür gewaltsam zu öffnen und ließen einen Schaden von ca. 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Altenstadt: Linksabbieger übersieht Gegenverkehr -

Mit leichten Verletzungen musste ein Unfallbeteiligter gestern Abend ins Krankenhaus transportiert werden. Gegen 21.00 Uhr war der 20-jährige Fahrer einer E-Klasse auf der Bundesstraße 521 von Altenstadt in Richtung Lindheim unterwegs und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Hanau auffahren. Hierbei übersah der Altenstädter einen ihm entgegenkommenden Dacia. Der 38-jährige Fahrer des Dacia konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den Benz. Der Hirzenhainer trug eine Platzwunde am Kopf davon und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Der Unfallfahrer im Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf ca. 25.000 Euro.

Ortenberg: Schilder überfahren und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Ludwig-Pfeiffer-Straße bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Am Dienstagmorgen, gegen 10.35 Uhr bemerkten Zeugen, dass die Schilder einer Verkehrsinsel beschädigt waren. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein flüchtiger Unfallfahrer, morgens vor 10.35 Uhr, von der Straße "An der Sandkaute" in Richtung Schloßplatz fuhr, aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und die Verkehrsinsel überfuhr. Die Höhe der Schäden an den beiden umgefahrenen Schildern können noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Florstadt - Nieder-Florstadt: Einbrecher überrascht -

Heute Nacht, gegen 00.30 Uhr versuchte ein Dieb in ein Haus in der Friedberger Landstraße einzubrechen. Verdächtige Geräusche machten Zeugen auf den Einbruchversuch aufmerksam. Der Einbrecher hatte versucht die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Der Unbekannte floh und ließ Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Nach Angaben der Zeugen war der Einbrecher zwischen 165 und 170 cm groß, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können oder denen der Mann heute Nacht in der Friedberger Straße auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Mercedes zerkratzt -

Rund 4.500 Euro wird die neue Lackierung eines Mercedes "Citan" kosten, nachdem Unbekannte den Lack des Benz beschädigten. Heute Morgen, zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr parkte der graue Kastenwagen in der Saarstraße, in Höhe der Hausnummer 52. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell