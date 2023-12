Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Überfall auf Apotheken-Kurierin + Blitzeinbruch in Rewe + Über Terrassentür und Fenster eingebrochen +

Friedberg (ots)

--

Nidda - Ober-Schmitten: Kurierfahrerin überfallen / Polizei bittet um Mithilfe -

Vor der Apotheke in der Rhönstraße überfiel ein Unbekannter heute in den frühen Morgenstunden eine Kurierfahrerin. Gegen 00.30 Uhr lieferte die Frau von ihrem weißen Kleintransporter aus mit einem Sackkarren mehrere mit Medikamenten gefüllte Transportboxen aus. Plötzlich stand ein Mann vor ihr, hielt ihr ein Messer vor und drohte Ihr. Anschließend nahm er drei blaue Boxen mit der Aufschrift "Sanacorp" von der Sackkarre, verstaute sie in den Kofferraum eines schwarzen Opel Corsa mit FB-Kennzeichen und fuhr in Richtung Nidda davon. Der Kurierin war der Mann zuvor bei einer Auslieferung in Schotten aufgefallen. Dort war er zu Fuß unterwegs und hatte ebenfalls Mund und Nase mit einem Schlauchschal bedeckt. Der Räuber war zwischen 18 und 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und trug ein graues Kapuzenshirt, eine dunkle Hose sowie einen blau gemusterten Schlauchschal als Maske. Nach Einschätzung des Opfers stammt er aus Mitteleuropa und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall heute Morgen, gegen 00.30 Uhr vor der Apotheke in der Rhönstraße beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen? - Wer kann weitere Angaben zu dem schwarzen Opel Corsa machen? - Wem ist der Täter oder das Fahrzeug in Ober-Schmitten oder vor dem Raub in Schotten aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib der blauen Boxen mit der Aufschrift "Sanacorp" machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Gedern: Blitzeinbruch in Rewe -

Auf die Zigaretten aus dem Rewe-Markt in der Straße "Am Alten Bahnhof" hatten es Einbrecher heute Morgen abgesehen. Um kurz nach Mitternacht schlugen die Täter eine Scheibe des Marktes ein und lösten den Einbruchalarm aus. Bis zum Eintreffen der Polizei griffen sie sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigarettenschachteln. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um zwei Einbrecher handelte, die mit einer grauen bzw. silberfarbenen Limousine in Richtung Merkenfritz türmten. Beide Täter trugen blaue Jeans, grüne Jacken und Ski-Masken. Einer der Männer hatte weiße Turnschuhe an. Zeugen, die den Blitzeinbruch beobachteten und weitere Angaben zu den beiden Männern oder deren Fluchtwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Limeshain-Rommelhausen: Über Terrassentür eingebrochen -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher im Dolmenring abgesehen. Gestern, zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein, griffen durch und öffnete diese. Im Haus suchten sie in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Reparatur der Terrassentür wird rund 500 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen-Eckartshausen: Über Fenster eingebrochen -

Gestern Abend, zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße ein. Zunächst setzten sie einen Bewegungsmelder außer Betrieb. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf, stiegen ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter in der Taunusstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell