Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten, der am späten Dienstagnachmittag auf dem Friedhofs-Parkplatz an der Marienstraße war. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er mitbekommen hatte, wie ein Mann gegen 17.45 Uhr seine Hose öffnete und sich selbst befriedigte. Dabei soll der Mann bewusst in Richtung der Wohnhäuser geschaut haben. Als die Polizei eintraf, war der mutmaßliche Exhibitionist weg und nicht mehr zu finden. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 55 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß, schlank, kurze graue Haare, bekleidet mit einer beigen Hose, einer blauen Strickjacke und einem hellen Hemd. Außerdem hatte er ein silbernes Fahrrad dabei. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann oder den Mann selbst an der Marienstraße gesehen hat und/oder von ihm belästigt wurde, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell