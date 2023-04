Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt in Gartenzaun

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr am 18.04.2023 gegen 07:20 Uhr die Hauptstraße in Langenleuba-Niederhain. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Sowohl am Pkw als auch am Gartenzaun entstand Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Pkw wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell