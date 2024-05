Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Kfz-Betrieb

Täter stehlen Pkw und rammen das Tor auf

Issum (ots)

Zu einem Pkw-Diebstahl kam es in Issum am Gewerbering am Mittwoch (29.05.2024), vermutlich gegen 22:45 Uhr. Unbekannte Täter waren dort auf das Gelände eines Kfz-Betriebes eingedrungen und hatten mehrere Objekte durchsucht. Mittels vorgefundener Schlüssel starteten sie einen silberfarbenen Opel Zafira, öffneten ein Rolltor und fuhren das Fahrzeug heraus. Um das Gelände zu verlassen, brachen sie mit dem Fahrzeug durch das verschlossene Einfahrtstor und rissen dieses aus der Verankerung. Anschließend entfernten sie sich vermutlich in Richtung Bogenstraße. Am Donnerstag (30. Mai 2024) wurde das Fahrzeug in den Morgenstunden in Dortmund aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu dem entwendeten Opel Zafira machen können. Aufgrund der am Tatort aufgefundenen Spuren müsste das Fahrzeug beim Verlassen des Geländes beschädigt worden sein. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

