Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuginnen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Am Münster, Samstag, 26.08.2023, 22.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Mädchen angesprochen.

Am Samstag gegen 22.45 Uhr wurde eine Jugendliche von einem unbekannten Mann Am Münster Ecke Kurze Straße in Northeim angesprochen.

Der Mann hielt ein Klappmesser in der Hand und sprach die Jugendliche aus Northeim mit den Worten "Sex haben" an. Nachdem der unbekannte Mann drei weitere Passantinnen auf einer Bank bemerkte, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Breite Straße Ecke Alte Poststraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief nicht erfolgreich.

Als eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim vor Ort eintraf, waren die drei Passantinnen nicht mehr vor Ort. Wir bitten die Personen sich bei der Polizei Northeim persönlich oder per Telefon zu melden.

Täterbeschreibung:

- Männlich,

- ca. 1,70 m groß,

- ca. 50-60 Jahre alt,

- graue Haare.

Bekleidung:

- blaue Hose,

- weißes Shirt.

Weitere Zeug/-innen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell