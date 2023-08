Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sattelauflieger macht sich selbstständig (neu)

Northeim (ots)

Moringen OT Lutterbeck, Götzenhof, Montag, 28.08.2023, 04.35 Uhr

LUTTERBECK (Wol) - Zeug/-innen gesucht.

Am Montag kam es gegen 04.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Götzenhof in Lutterbeck.

Ein 54-jähriger Moringer fuhr mit einer Sattelzugmaschine plus Sattelauflieger los, ohne die erforderliche Abfahrtkontrolle durchzuführen. Infolge des Anfahrens löste sich der Sattelauflieger und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er mit einer Scheunenwand zusammen.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 50.000 Euro.

Durch die Polizei Moringen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine unbekannte Person den Sicherungshebel an der Zugmaschine geöffnet hat. Deshalb wird gegen Unbekannt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Sicherungshebel muss nach Aussagen des 54-Jährigen Fahrzeugführers zwischen Samstag ca. 13.30 Uhr bis Montag ca. 04.25 Uhr geöffnet worden sein.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Moringen unter 05554 998930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell