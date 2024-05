Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Täter brechen in Kindergarten ein

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Dienstag (28. Mai 2024) auf Mittwoch die zum Garten befindliche Tür eines Kindergartens an der Overbergstarße auf. In Inneren suchten die Täter das Büro auf und entwendeten einen Tresor. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten durch das Bürofenster in die Straße Leitgraben und anschließend in unbekannte Richtung. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell