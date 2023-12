Cloppenburg/Vechta (ots) - Bühren (Gem. Emstek) - Einbruch Am Donnerstag, 30. November 2023, brach sich eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Dorfstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen. Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, ...

