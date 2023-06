POL-HST: Banner der Blasmusik auf Rügen entwendet

Miltzow (ots) - Am morgigen Dienstag, den 27.06.2023, bietet die Polizeiinspektion Stralsund in Miltzow eine kostenlose Fahrradcodierung an. Interessierte können in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ihr Rad in der Reinberger Straße 15 beim Schulzentrum Sundhagen/Miltzow codieren lassen. Es sollten der Personalausweis sowie der Akkuschlüssel bei E-Bikes ...

mehr