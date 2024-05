Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Brücke durch unbekannten Autofahrer beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich-Elten (ots)

In einen nicht näher benannten Zeitraum beschädigte ein unbekannter Autofahre die Gitterstäbe einer Brücke am Spyker Weg in Richtung Niederlande. Über eine Länge von 11m sind die dortigen Gitterstäbe verbogen oder gar herausgebrochen. Das Verkehrskommissariat in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell