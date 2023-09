Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230904.1 Albersdorf: Suche nach vermisstem Julian F.

Albersdorf (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem jugendlichen Julian F., der seit Ende Juli 2023 von seiner Wohnanschrift in Albersdorf abgängig ist.

Der 15-jährige Julian F. verließ seine Wohngruppe in Albersdorf am 26. Juli 2023, um vormittags einen Termin bei der Polizei in Albersdorf wahrzunehmen. Im Anschluss kehrte er nicht nach Hause zurück, auch nicht nach Ende der Ferien. Das Abklären aller bekannter Anlaufadressen des jungen Mannes verlief bisher negativ.

Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Personen, die Julian F. gesehen haben oder die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

