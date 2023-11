POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Daun (ots) - Am 21.11.2023 gegen 14:59 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter mit seinem Personenkraftwagen, einem Peugueot 5008 zur ED-Tankstelle in Daun. Hier betankte er sein Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne den offenen Betrag zu begleichen. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße ...

