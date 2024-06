Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Einbrüche in Kindergärten

Unbekannte brechen in zwei Kindergärten ein

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29. Mai 2024) auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in gleich zwei Kindergärten in Kerken-Nieukerk ein. Bei dem Kindergarten an der Gothestraße verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Gartentür unerlaubt Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchten die Einbrecher zielsicher das Büro auf und durchsuchten die dortigen Schränke. Ohne Beute zu machen flüchteten die Unbekannten. Im Kindergarten am Mühlenpfädchen beschädigten die Täter ein Fenster im Gartenbereich mit einem unbekannten Gegenstand. Ein weiteres Fenster wurde versucht aufzuhebeln. Ohne den Kindergarten zu betreten flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell