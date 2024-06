Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Kapellen - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Fahrer kann sich an den Unfallort nicht erinnern

Geldern (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Polen steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss im Bereich Geldern einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach den Ermittlungen der Polizei ist der Mann am Freitag (24. Mai 2024) in den Abendstunden alkoholisiert in sein Fahrzeug, einen grauen 3er-BMW mit polnischen Kennzeichen gestiegen und gegen 00:15 Uhr am Samstag wieder zu seinem Aufenthaltsort an der Winnekendonker Straße in Geldern-Kapellen zurückgekehrt. Aufgrund der am Samstagmittag am Fahrzeug vorgefundenen Schäden und Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Mann mit seinem Fahrzeug vermutlich rechts und links mit festen Hindernissen kollidiert sowie durch Grünstreifen gefahren ist. Der Mann konnte sich zwar daran erinnern, mit einem Pfeiler oder ähnlichem zusammengestoßen zu sein, einen Ort konnte er jedoch nicht angeben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht daher nach der Unfallstelle und auch Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02831 1250.(sp)

