Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocken - Einbruch in Schrebergarten

Borken (ots)

Tatort: Borken, Siegenweg;

Tatzeit: 17.11.2023, 15.00 Uhr (Feststellzeit);

Ein Stromaggregat sowie einen Kanister mit Benzin erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in Borken. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem Schuppen in einer Schrebergartenanlage am Siegenweg verschafft. Am Freitagnachmittag fiel die Tat auf. Die Kripo Borken sucht Zeugen: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell